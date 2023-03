CdS, Verso Italia-Inghilterra: le ultime sulle probabili scelte di Mancini

Alla vigilia di Italia-Inghilterra (domani ore 20:45, stadio Maradona), Roberto Mancini è alle prese con gli undici da schierare in campo dal 1′.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime sulla probabile formazione azzurra.

Il ct dovrà scegliere se optare per il 3-5-2 oppure il 4-2-3-1. In ottica giocatori del Napoli, soltanto Di Lorenzo potrebbe partire titolare a prescindere dai due moduli. Meret e Politano, invece, dovrebbero accomodarsi in panchina, con l’ala destra che spera nel secondo modulo o in un 4-3-3 per giocarsi una maglia con Berardi.