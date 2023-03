CdS, Milan-Napoli: la vendita libera dei biglietti è a rischio. La situazione

Procede a gonfie vele la prevendita dei biglietti per il big match Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. In tre ore, infatti, sono stati venduti circa 14mila tagliandi.

Sold out, dunque, alle porte. Ma, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono delle novità in merito alla vendita libera. Quest’ultima, infatti, potrebbe non essere aperta poiché tra abbonati e possessori della carta Cuore Rossonero la disponibilità andrebbe a finire presto.

Bisognerà, quindi, attendere l’esito della vendita dedicata. Solo allora si potrà capire se ci saranno ancora dei biglietti su cui contare.