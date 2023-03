Sabatini: “Credo che il Napoli possa arrivare in finale di Champions Spalletti e Giuntoli hanno fatto un lavoro straordinario”

Intervistato alla Gazzetta dello Sport l’ex direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha detto la sua sul Napoli di questa stagione. Ecco quanto detto:

“Sulla Champions League sono convinto che il Napoli arriverà in finale. L’ho anche detto a Spalletti: è la squadra più europea di tutte. Mi dispiace solo che debba eliminare il Milan per farlo. Sullo Scudetto credo che quando gli scarti sono così ampi, è ovvio dire che le altre squadre hanno una certa responsabilità. In realtà, gli altri non hanno mai iniziato la corsa. Tuttavia, il margine di vantaggio sarebbe stato comunque presente. Il Napoli è un’opera d’arte: Spalletti ha contribuito con le sue abilità ed ha trovato dei giocatori veramente validi da allenare. Giuntoli ha fatto un lavoro eccezionale anche dal punto di vista finanziario”.