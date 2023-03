Il Mattino – Il sogno scudetto sta per realizzarsi! Prima data utile il 30 aprile contro la Salernitana

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla probabile data per la matematica conquista dello Scudetto. Secondo il quotidiano il Napoli è ora a 19 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica. Se mantenesse questo margine fino all’ultima giornata, festeggerebbe lo scudetto con sei turni d’anticipo e taglierebbe il traguardo al termine della 32esima giornata. Questo traguardo sarà in occasione del derby contro la Salernitana al “Maradona” previsto per domenica 30 aprile. E’ ancora però una data provvisoria in quanto deve esser ancora stilato il calendario definitivo di anticipi e posticipi fino alla fine del campionato.