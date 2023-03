CdS – A Napoli è già iniziata la festa! Già posizionati striscioni, bandiere ed anche il Vesuvio tricolore

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui festeggiamenti già pronti a prendere il via a Napoli. Secondo il quotidiano un tempo, la festa di Napoli prendeva forma. Bandiere sventolavano, striscioni e festoni decoravano le vie, i Quartieri Spagnoli erano addobbati con lo scudetto su una scalinata e nel rione c’erano raccolte fondi popolari per comprare stoffe. Champagne e bibite gassate. Il Vesuvio ha perso il suo candido manto invernale, sostituito dal sole caldo. Ma è voce comune che qualcuno stia provando a organizzare un’eruzione innocua con i tre colori della vittoria da offrire alla storia. Fuochi artificiali bianchi, rossi e verdi per illuminare le pendici del vulcano come un tricolore bandiera-scudetto. Un compito difficile e complesso, non sappiamo se sia fattibile. Ma se il ciuccio vola, significa che tutto è possibile.