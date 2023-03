Osimhen sempre più top player: il suo valore di mercato continua a salire

Incontenibile. Questo l’aggettivo che descrive al meglio Victor Osimhen che, con la doppietta di ieri, ha raggiunto quota 25 reti stagionali.

Il nigeriano continua a regalare spettacolo non soltanto in Serie A ma anche all’estero, dove diversi big club sono pronti a farsi avanti per aggiudicarsi il suo cartellino. Che si tratti di Premier League, Ligue 1 o LaLiga, la cifra è sempre la stessa: 150mln di euro, senza escludere un possibile aumento prima della fine della stagione.

Osimhen sta diventando un vero e proprio top player. Di certo De Laurentiis non se lo farà scappare facilmente.