CdS: “Un gesto di Kim in Torino-Napoli rispecchia la mentalità del Napoli”

Non c’è modo di fermarlo. Il Napoli viaggia alla velocità della luce, diventando sempre più macchina perfetta del campionato italiano e una tra le migliori squadre d’Europa.

A impressionare è sicuramente la mentalità. Concentrazione, fame e umiltà sono i punti cardine di un gruppo che non molla mai la presa e cerca di dare il massimo partita dopo partita per portare a casa il risultato.

È proprio l’atteggiamento in campo che mostra quanto di bello stiano costruendo gli azzurri nel corso di questa stagione. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è un gesto di Kim in Torino-Napoli che rispecchia totalmente l’attitude dell’intera squadra: “perde palla in un contrasto sulla sua trequarti e va in pressing su due avversari diversi fin quando non la riprende”. La sua determinazione è la metafora di un team vincente.