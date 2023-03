Dopo il derby tra Lazio e Roma disputatosi oggi che ha visto la squadra di Maurizio Sarri trionfare grazie al goal di Zaccagni, questa sera è stato il momento del derby d’Italia. La Juventus sbanca San Siro e da un forte segnale al campionato (in attesa del risultato del ricorso che potrebbe cancellare i 15 punti di penalizzazione dei bianconeri). La squadra di Allegri è passato in vantaggio grazie al goal di Kostic nella prima frazione di gioco. Tante le polemiche per un possibile tocco di mano di Rabiot non ravvisato dal VAR. In ogni caso, si è appena conclusa la 27° giornata di Serie A, adesso spazio alla sosta per le Nazionali. Il Napoli può godersi il meritato primo posto in attesa del ritorno in campo, il 2 aprile, contro il Milan di Pioli. Di seguito la classifica:

Napoli 71

71 Lazio 52

52 Inter 50

50 Milan 48

48 Roma 47

47 Atalanta 45

45 Juventus 41

41 Udinese 38