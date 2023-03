L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto, come di consueto, nella conferenza stampa al termine del match tra gli azzurri ed il Torino di Ivan Juric. Di seguito i punti salienti: “Dopo l’1-0 abbiamo risolto alcune situazioni, il Toro ha creato qualche insidia ma Meret è stato eccellente. Se la differenza di punteggio è significativa, dimostra che siamo una squadra solida con delle buone qualità. Anche sul 4-0 ci siamo impegnati per non far segnare a Meret, una prestazione corale che mi regala tanta gioia. Abbiamo giocato una grande partita contro un avversario degno. Come l’Atalanta, abbiamo affrontato con passione e qualità il Torino. Siamo riusciti a sfuggire alla pressione della squadra avversaria, guadagnandoci la vittoria in maniera meritata.

Potrebbe venire in mente a qualcuno che le inseguitrici abbiano fatto poco, ma noi stiamo costruendo qualcosa di straordinario. Non è colpa o demerito della squadre avversarie, ma merito dei giocatori del Napoli. Si diceva che avremmo incontrato difficoltà dopo la sosta, c’erano previsioni negative su di noi a causa del Mondiale ma non è stato così, sono gli altri ad averle subite maggiormente“.

Il terzo goal lo porto con me! Farà parte di tutti quegli episodi che racconto agli amici quando passiamo del tempo insieme. Un azione perfetta partendo dal capitano che, ormai, è un extraterrestre fino ad arrivare ad Osimhen che, in aria di rigore, sembra quasi un drago a due teste“.