Spalletti a Dazn: “Credevo ci fosse appagamento, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Di Lorenzo ha disputato una partita da extraterrestre”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Dazn per commentare la vittoria degli azzurri ai danni del Torino.

“I gol di testa di Osimhen? Dentro le finalizzazioni di Victor e quel fatto di andarci di testa, evidenzia la sua qualità. I gol sul secondo palo? I compagni crossano là. Questa è una situazione che dipende da dov’è la palla. Se si trova sulla linea laterale devi andare sul primo, se è sull’area di rigore e i difensori sono in allerta, si trova spazio sul secondo”.

“Fate sembrare le cose facili? Il carattere della squadra? È l’ennesima volta che parlo con i ragazzi prima della partita avendo il sentore che ci possa essere appagamento, e rispondono dimostrandosi di pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si riceve il segnale di vestire la maglia del Napoli. Chi ha fame non ha sonno”.

“Il rapporto tra Osimhen e Kvaratskhelia? Ci metterei anche gli altri… nel terzo gol esalta il tacco del georgiano e l’assist di Olivera. Di Lorenzo però dà le condizioni per sviluppare, con un uno due lungo 30 metri porta la palla a sinistra per far sì che nasca il largo in cui sviluppare l’azione. Il capitano ha fatto una partita stratosferica, con battute di pressione da extraterrestre”.

“I fedelissimi sono Kim, Di Lorenzo e Anguissa? Hanno la qualità di farsi trovare nel gioco, quest’aggressioni che fa Kim non sono semplici da trovare. Te ne privi difficilmente. Ho visto fare a pochi calciatori queste cose, per cui l’allenatore sceglie per ciò che gli dà più risultato”.

“Di Lorenzo che tranquillizza Kvara prima del rigore? Ha carattere e personalità. È un leader come Osimhen, Kim, lo sta diventando anche Rrahmani… Questi giocatori riescono a trasmettere tranquillità e forza ai compagni”.