Pagelle MN: I ragazzi di Spalletti asfaltano il Torino, Osimhen da paura

Meret: Ottime le parate del portiere italiano, reattivo e pronto ai tiri dei granata. 6,5

Di Lorenzo: Buona partita del terzino della Nazionale italiana, solita gara di attenzione e precisione. 6,5

Rrahmani: Il kosovaro insieme a Kim ormai è una coppia perfetta, niente da dire grande partita per il centrale. 6,5 (Ostigard: Minuti per il norvgese, entra subito in gara. 6)

Kim: Stesso discorso per il coreano, bella la conduzione palla a piede nel primo tempo. 7

Olivera: Stavolta gioca lui al posto di Mario Rui, ormai è staffetta per con il portoghese. Mantiene sempre Singo e fa l’assist per la doppietta di Osimhen. 6,5

Lobotka: Solita gara per il professore slovacco, gestisce il centrocampo azzurro con estrema scioltezza. 7 (Gaetano: SV)

Anguissa: Ottima gara per Zambo, sta tornando ai suoi livelli, sempre forte nei contrasti e nelle scelte di gioco. 6,5

Zielinski: Bella gara per il polacco, giocate di alto livello con Kvara. Da annotare l’assist per Osimhen. 6,5 (Ndombele: Grande ingresso per il centrocampista francese, primo gol in campionato. 6,5)

Kvara: Altra prova sontuosa per il georgiano, gol sul dischetto e grande intesa con Osimhen. 7,5

Lozano: Il messicano ritrova la maglia da titolare dopo la panchina in Champions, mette costantemente in difficoltà la difesa torinese. 6,5 (Elmas: Niente da dire sul macedone, entra e gestisce il pallone con tranquillità, mantenendo il possesso. 6)

Osimhen: Anche oggi è il migliore dei suoi, doppietta di testa ed ennesima prestazione da Top Player. 8 (Simeone: Anche per lui minuti nelle gambe che gli fanno sempre e comunque bene. 6)

Spalletti: Classiche le scelte del tecnico di Certaldo, fa riposare chi deve riposare e fa mettere altri minuti nelle gambe ai panchinari iniziali. 6,5