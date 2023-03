Il Torino di Ivan Juric è una squadra che domani vorrà ben figurare di fronte al Napoli, anche per cullare un sogno di raggiungere un piazzamento europeo, ma per i granata non sarà facile.

Ma il mister croato dovrà fare a meno di un giocatore che si sta valorizzando e che può fare la differenza nell’ultimo quarto di campo: stiamo parlando di Miranchuk, che ha un trauma elongativo dell’adduttore della coscia sinistra, come riporta il report del sito ufficiale.

Dunque, Miranchuk non rientrerà tra i convocati e ora Juric dovrà capire chi inserire come i due trequartisti alle spalle di Sanabria.