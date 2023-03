Il Napoli ha pubblicato il report in vista della trasferta di domani con il Toro, l’ultima gara al termine di un ciclo insidioso che è iniziato il 4 gennaio con la trasferta in quel di Milano.

La squadra di Spalletti partirà oggi per Torino, ma saranno indisponibili i lungodegenti Raspadori, Demme e anche Marfella, il terzo portiere, a causa di un problema. Questo il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15).

Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di attivazione e torello.

Successivamente la squadra ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto.

Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme ha fatto terapie. Marfella non prenderà parte alla trasferta di Torino per una tendinopatia“.

Fonte: SSC Napoli.