Le10Sport – Il Psg prepara una maxi offerta per Kvaratskhelia, pronta offerta elevatissima per prenderlo in estate

Kvicha Kvaratskhelia sta sorprendendo tutti al suo primo anno in Italia con la maglia del Napoli, grazie soprattutto ai suoi 13 gol e 15 assist in stagione. Su di lui hanno messo gli occhi tante big europee, tra cui anche il Paris Saint Germain, che vorrebbe prenderlo già nel corso dell’estate. Come riportato dal quotidiano francese Le10Sport il club di Al-Khelaifi è pronto a presentare un’offerta dal valore importantissimo al Napoli. La cifra che il club parigino è pronto a mettere sul tavolo per strappare l’ex Dinamo Batumi al club di Aurelio De Laurentiis sembra aggirarsi intorno ai 180 milioni di euro, così da prenderlo già in estate.