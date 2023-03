GdS – Kvaratskhelia attualmente è il migliore della Serie A, anche di Leao

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul duello tra Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. Secondo il quotidiano per esprimersi al meglio, Leao ha bisogno di sentire il confine della linea bianca vicino a sé, per poi allontanarsene e dirigersi verso la porta. In questo senso non è molto diverso da Kvaratskhelia che lo ha superato nettamente in Serie A. Dopo le pause per le Nazionali, il portoghese e il goergiano si affronteranno in tre partite nelle prossime due settimane. Una sfida che Leao può vincere solo se ritorna alla sua forma dell’ anno scorso quella di un marziano.