GdS – Il distacco in campionato rende il Napoli favorito, il Milan spera nel ritorno in forma di quattro big

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul sorteggio dei quarti di Champions tra Milan e Napoli. Secondo il quotidiano questa è una stagione che potrebbe regalare un finale felice con due squadre italiane, Milan o Napoli e l’Inter, in semifinale contro i “colossi” tecnici ed economici dall’altra parte. Dal punto di vista tecnico, il Milan sarebbe stato l’avversario ideale per Inzaghi, a parte i veleni del derby: ha già vinto due sfide su tre in stagione, compresa la Supercoppa. Psicologicamente però Pioli avrebbe dovuto affrontare una sfida difficile. Alla fine è toccato al “derby” Milan-Napoli, un altro classico della stagione. In campionato Spalletti ha vinto 2-1 a San Siro. Adesso tre partite in 17 giorni di aprile: il 2 ancora campionato al Maradona, e poi la doppia sfida di Champions. Con i suoi 20 punti in più rispetto al Milan, il Napoli è chiaramente considerato favorito. I rossoneri hanno mostrato carattere contro il Tottenham, ma manca ancora la vecchia armonia nel gioco. Le partite con Fiorentina e Salernitana hanno sollevato qualche dubbio. Il Napoli possiede una forza che il Milan non può eguagliare: Lobotka, Kvara ed Osimhen. Leao, Theo, Tonali e Maignan potrebbero cambiare le carte in tavola. Una difesa a tre sarebbe certamente ben accolta da Spalletti. I campioni contro i probabili successori .