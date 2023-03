Di Lorenzo: “Giochiamo sempre come se fosse una finale, nessuno molla niente, speriamo di festeggiare presto lo Scudetto”

Intervistato a Repubblica il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha detto la sua sulla stagione fino a questo punto del Napoli. Ecco quanto detto:

“Ogni sfida è una grande prova e presenta delle difficoltà. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario in campionato: è una squadra forte ed un eccellente gruppo, abbiamo mantenuto un ritmo incredibile. Con la nostra mentalità affrontiamo ogni partita come se fosse una finale, sia in campionato che in Champions League. E’ da Ferragosto che siamo concentrati sui nostri obiettivi. Vivo qui da 4 anni e ho imparato le regole della superstizione, oltre a conoscere la matematica. Dobbiamo fare più punti e non c’è niente di facile. Posso dire solo che stiamo facendo qualcosa di straordinario e abbiamo l’opportunità di vincere il campionato. Ho riflettuto a lungo sul giorno in cui vinceremo lo Scudetto. Non riesco nemmeno a immaginare quello che succederà nella nostra città. Faremo del nostro meglio, non possiamo aspettare per festeggiare. La percezione della nostra squadra è stata trasformata, sia in Italia che all’estero: ora tutti dicono che il Napoli è forte e noi l’abbiamo saputo da un po’”.