CdS – Reazione pacata di Spalletti al momento del sorteggio di Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla reazione di Spalletti quando è stato definito il sorteggio dei quarti di Champions. Secondo il quotidiano Spalletti non avrebbe voluto incontrare una italiana. Soltanto i meno esperti di calcio discutono di un sorteggio favorevole. Basti pensare che solo il Real Madrid ha vinto più Coppe dei Campioni del Milan. E che Paolo Maldini, loro Direttore Generale, ne ha vinte cinque da solo. Il Milan può contare su una tradizione che parla per se. Con l’Eintracht abbiamo portato a termine una partita con tante insidie. Naturalmente la gioia è stata immensa per aver raggiunto un traguardo epocale, ma altrettanto vero è che questa felicità dura fino al prossimo turno. Quindi, questa città merita sempre più felicità. In poche parole, Spalletti rifiuta di essere considerato come favorito e preferisce dare il titolo a Pioli. Il Milan ha un’esperienza in competizioni internazionali ed è stato in grado di eliminare squadre molto forti come il Tottenham. Bisogna essere obiettivi nelle nostre valutazioni, le parole non possono costruire risultati.