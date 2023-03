CdS – Napoli risponde presente! Si prevede doppio tutto esaurito per le sfide casalinghe contro il Milan

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza di spettatori che ci sarà per la doppia sfida casalinga al Milan. Secondo il quotidiano appena il sorteggio di Nyon è stato annunciato, i tifosi del Napoli sono diventati impazienti per avere notizie sulla prevendita. Il 12 aprile ci sarà l’andata con la partita che si terrà a San Siro. E intanto si sta già guardando al ritorno previsto per il 18 aprile, una settimana dopo al Maradona. Si prevede un altro sold-out. Potrebbe essere anche il nuovo record stagionale, detenuto finora da un’altra notte d’Europa: contro l’Ajax a ottobre c’erano 52.229 spettatori allo stadio. Finora, considerando tutte le competizioni, lo stadio ha accolto 748.167 persone e conclusa la stagione sarà sfondato il tetto del milione di presenze. Una missione impossibile, considerando l’estate del 2022, l’anno della rivoluzione, degli incubi e delle manifestazioni.