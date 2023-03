Capello: “Il Napoli parte con i favori del pronostico, il Milan deve sperare nell’ottimo stato di forma di due top”

Intervistato al Corriere dello Sport l’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha detto la sua sul sorteggio di Champions tra Milan e Napoli. Ecco quanto detto:

“E’ giusto dire che il Napoli è favorito. Ma se guardiamo i quarti di finale, il Napoli ha un vantaggio in più: conosce bene l’avversario italiano. Quindi la dimensione internazionale è meno importante. Rimango sempre più colpito da Di Lorenzo. E’ un giocatore estremamente versatile, che sa come attaccare e difendere, ed è sempre presente nelle azioni più importanti. La squadra ha tutti i pezzi per fare bene, e si aiutano l’un l’altro. E’ stato interessante sentire Luciano parlare della volontà di migliorare le prestazioni già altissime. Credo che alla fine passi il Napoli. E’ una forza da non sottovalutare. Tuttavia, molto dipenderà dall’atteggiamento e dalle prestazioni di Theo e Leao a metà aprile: potrebbero ribaltare ogni previsione e cambiare gli equilibri”.