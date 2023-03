UFFICIALE – Quarti Champions, andata e ritorno: ecco quando si giocherà!

Stamattina si sono tenuti i sorteggi dei quarti di finale delle grandi competizioni europee. Tra le squadre estratte, c’è anche il Napoli di Spalletti, che per la prima volta nella sua storia ha superato gli ottavi. L’abbinamento ha sorriso al Napoli, che dovrà affrontare il Milan, poiché ha evitato le big europee.

Attraverso il proprio sito ufficiale, la UEFA ha comunicato le date in cui Milan e Napoli si scontreranno per contendersi l’accesso alle semifinali di Champions League. L’andata del quarto di finale tutto italiano avrà luogo allo stadio San Siro di Milano mercoledì 12 aprile alle 21. Il ritorno, in cui il Napoli avrà la spinta dei suoi tifosi, si terrà martedì 18 aprile al Maradona, sempre alle 21. Ricapitolando, ecco le date e gli orari del doppio confronto:

Milan-Napoli 12 aprile alle 21.

Napoli-Milan 18 aprile alle 21.