Lo stacco imperioso di testa di Victor Osimhen contro l‘Eintracht Francoforte è stato votato come “Gol della Settimana” in Champions League sul sito della Uefa. L’attaccante nigeriano era tra i quattro candidati per la votazione finale, oltre a lui c’erano Gundogan e De Bruyne nella vittoria del Manchester City e il gol di Benzema al Liverpool.

🏆 Il gol di Victor in #NapoliEintracht è stato votato come “Gol della Settimana”😍



Grande Osiiiiiii ✈️ #UCL pic.twitter.com/RSnLeAixVC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 17, 2023