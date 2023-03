UFFICIALE – Spalletti vince il premio Bearzot! La data e il luogo della premiazione

Il Napoli e i suoi tesserati non smettono più di distruggere record ed ottenere premi individuali. Venerdì 24 marzo presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino Luciano Spalletti riceverà il premio Enzo Bearzot, prestigioso riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della FIGC. Il premio è stato deciso da una giuria presieduta dai presidenti della FIGC Gabriele Gravina e dell’US ACLI Damiano Lembo.

La cerimonia si svolgerà nella mattinata di venerdì prossimo e inizierà alle 10.30. All’evento parteciperanno anche il presidente del CONI Giovanni Malagò e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

Non solo Spalletti. Nicola Pietrangeli riceverà il premio alla carriera e Daniele Doveri sarà premiato come migliore arbitro. Sarà possibile vedere l’evento in tv, su Rai 2, in serata con la conduzione del giornalista Jacopo Volpi.