SportItalia – Scontri a Napoli, ora l’Eintracht rischia l’esclusione dalle coppe per 2 anni!

Secondo quanto riportato da SportItalia, gli scontri avvenuti nella giornata di ieri a Napoli non sono passati per nulla inosservati. Non solo dal punto di vista politico e penale, ma anche sportivo. Infatti, l’Eintracht Francoforte adesso rischia grosso. L’Uefa valuta l’esclusione del club teutonico dalle coppe europee per circa due anni.

I ragazzi di Glasner, campioni in carica in Europa League, sono stati eliminati ieri dal Napoli in Champions League. Ora, l’Europa si allontana: se l’Uefa dovesse confermare la squalifica, l’Eintracht potrebbe tornare in una competizione Uefa soltanto nella stagione 2025/2026 (piazzamento in Bundesliga permettendo, ovviamente).