Prima pagina – Il Mattino: “Lo scempio, il trionfo”

Prima pagina dura quella che si trova oggi in edicola per quanto riguarda Il Mattino di Napoli. “Lo scempio, il trionfo”, scrive il quotidiano raccontando parallelamente il passaggio del Napoli ai quarti di Champions League e gli scontri avvenuti ieri in città. Come due facce di una stessa medaglia che avrebbe dovuto essere solo fatta di un’unica faccia, quella della festa sportiva. “Napoli, la guerriglia dei vandali. Trecento ultrà tedeschi devastano il centro storico: dieci agenti feriti, danni ingenti. Scoppia la polemica”, scrive Il Mattino. “Festa al Maradona, il Napoli travolge l’Eintracht (3-0). Traguardo storico: è tra le prime otto d’Europa”.