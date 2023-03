Prima pagina – Gazzetta: “NapOlé e 3!”

Con lo storico passaggio del Napoli ai quarti di Champions League, anche la terza squadra italiana va avanti in Europa. Un orgoglio tutto tricolore quello che celebra oggi in edicola la prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Dopo 17 anni tre italiane tra le otto grandi d’Europa”. Travolto l’Eintracht (3-0) con doppietta di Osimhen. Prima volta ai quarti Spalletti è nella storia, scrive la rosea nel catenaccio. C’è spazio anche per gli scontri: “Scontri tra ultras attacco alla polizia centro devastato.”