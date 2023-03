Il sindaco Manfredi: “E’ inaccettabile! La partita è stata una gioia e poi fuori ci sono stati scontri”

Nel corso del comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza è intervenuto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il primo cittadino ha denunciato gli scontri che sono avvenuti ieri, del tutto differenti rispetto all’area di festa respirata nello stadio Maradona per la partita di Champions tra Napoli e Eintracht. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione.

“Quello che è successo è una cosa inaccettabile, non è possibile che per una partita la città diventi oggetto di violenza di poche persone che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini, le attività commerciali e i turisti. E’ incredibile la differenza tra dentro e fuori lo stadio. La partita è stata una gioia e poi fuori ci sono stati scontri generati da frange di tifosi appartenenti sia all’Eintracht che al Napoli che sono isolati dalla vita sportiva e molti hanno il Daspo e neppure vanno allo stadio. Questa è una violenza solo associata allo sport ma fine a se stessa. Una situazione del genere si era verificata già con l’Ajax. Ho chiesto al ministro Piantedosi di far ripartire subito i tifosi perché il post partita era rischioso”.