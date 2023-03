Spalletti a Prime: “Parole di Guardiola? Non mi piacciono, non cadiamo nelle provocazioni”

Luciano Spalletti, nel post-partita di Napoli-Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Amazon Prime:

“Bisogna mantenere l’atteggiamento di stasera, all’inizio qualitativamente non abbiamo fatto bene. Successivamente siamo stati lucidi, siamo contenti per il passaggio del turno.

Parole di Guardiola? Non mi piacciono questi giochetti, ti pongono là così da cadere. Non possiamo stare davanti al Manchester City che spende 900 milioni e noi 9.

Osimhen? Vero, sta aiutando molto la squadra. Se in tutta la storia il Napoli non c’era mai riuscito questo è un grandissimo traguardo. Osimhen ti dà questi grandi strappi, queste grandi aperture che non lasciano scampo a nessuno. Anche con l’Atalanta è stato molto bravo, fa salire la squadra ed è importante per affrontare questi colossi in queste partite.

Cambio modulo dell’Eintracht? All’inizio abbiamo perso un po’ le linee di passaggio, avevano densità in mezzo al campo e non riuscivamo a compattare il reparto offensivo. Nel secondo tempo Politano e Kvara hanno capito di entrare in mezzo al campo e abbiamo creato problemi. Abbiamo fatto meno sul piano della costanza qualitativa. Ci siamo un po’ adagiati sul risultato della partita d’andata ma loro hanno avuto un atteggiamento volenteroso.

Non ho una preferenza per il sorteggio. Non andiamo a rovinare il traguardo che abbiamo raggiunto, bisogna essere contenti e felici di andare a festeggiare lasciando da parte qualsiasi provocazione. Forza Napoli!“.