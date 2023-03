De Laurentiis tuona: “La riforma Champions è una follia: ho una proposta”

Nel 2024, la Champions League cambierà faccia. Con la riforma che entrerà in vigore l’anno prossimo, la massima competizione europea passerà ufficialmente da 32 squadre a 36. Di conseguenza, le partite aumenteranno da 125 a 225, con 8 match nella fase a gironi. Aurelio De Laurentiis ha commentato il nuovo formato della Champions a Sport Bild.

Ecco le parole del presidente del Napoli: “È una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club! L’intero formato deve essere radicalmente cambiato. La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Per questo dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, con gare singole”.

Infine, si è scagliato contro l’associazione dei club europei: “L’ECA non rappresenta più i club come dovrebbe essere, è diventata un tutt’uno con l’Uefa. L’Uefa gestisce troppi soldi. Ma chi mette su il circo, cioè noi discoteche, dovremmo avere anche più soldi. Quanti soldi dovrebbe prendere la Uefa per “alzare le palle nei sorteggi?”.