LIVE – Nuovi scontri a Napoli! Carica dei tifosi dell’Eintracht: i dettagli

Non terminano le guerriglie tra i tifosi del Napoli contro i tedeschi. Ci segnalano un attacco portato da via Partenope e via Chiatamone, nei pressi dell’albergo dove soggiornano i tifosi dell’Eintracht. Quindi, si infiamma di colpo la situazione sul Lungomare Caracciolo. Degli incappucciati si sono materializzati dalle vie limitrofe all’hotel e si stanno duramente scontrando contro le forze dell’ordine. Dunque momenti di alta tensione per la città dove si vedono utilizzare idranti e lacrimogeni contro i tedeschi che usano bombe carta. Si parla addirittura di infiltrazioni anarchiche all’interno della protesta tedesca: si attendono ulteriori aggiornamenti a riguardo. La sensazione è che comunque si possa respirare una certa tranquillità rispetto alle ore pomeridiane dove ci sono stati veri e propri scontri.