LIVE – Napoli-Eintracht: un’auto della polizia è andata in fiamme!

Sono 400 gli ultras che oggi hanno invaso il centro storico di Napoli, in vista della partita tra gli azzurri e l’Eintracht di Francoforte. Tra di essi, anche un gruppo di supporters dell’Atalanta, forti del gemellaggio tra i due club. Nessuno di loro è provvisto di biglietto, ma lo scopo rimane arrivare allo stadio Diego Armando Maradona. Accolti dalle forze dell’ordine, tutti gli ultras sono stati perquisiti e scortati verso l’albergo dove alloggeranno, divisi in diversi pullman. Per prevenire gli scontri, stasera saranno mobilitati 600 agenti, con un piano di sicurezza speciale in tutta la città.

17:10 – Si registra un’auto della polizia in fiamme.

16:25 – Continua il lavoro per le forze dell’ordine, impegnate già da martedì a tenere la situazione sotto controllo. Il numero dei tifosi tedeschi al seguito dell’Eintracht è di 600 circa. Questi ultimi hanno organizzato un corteo per le strade di Napoli, continuando a girovagare per la città partenopea senza aver potuto comprare il biglietto per assistere al match del Maradona. Lo riporta Sky Sport.

– I tifosi dell’Eintracht hanno deciso di attaccare la polizia, rifiutandosi ripetutamente anche di entrare in albergo. Situazione in continua evoluzione e da monitorare.

13:51 – Come riporta Il Mattino, si sono verificate le prime schermaglie tra gli ultras e le forze dell’ordine. Più di 250 supporters si sono appostati in Piazza del Gesù per una manifestazione non autorizzata. Alcune voci dicono che un centinaio di tifosi azzurri si sta muovendo verso Piazza del Gesù per entrare in contatto con i tedeschi. Nel frattempo a Vico Monteleone, le prime schermaglie tra le forze dell’ordine e gli ultras che pretendevano di sedersi nei bar e consumare birra, nonostante il divieto.