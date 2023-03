Gazzetta: Napoli-Eintracht, le ultime sulle probabili formazioni

Stasera (ore 21) si giocherà Napoli-Eintracht al Maradona, la sfida che decreterà il passaggio ai quarti di finale di Champions di una delle due squadre.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alle probabili formazioni che scenderanno in campo. Per quando riguarda il Napoli, in porta torna Meret dopo il fastidio al polso destro. In difesa, linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (in vantaggio su Olivera sulla fascia sinistra). A centrocampo, spazio a Zielinski, Lobotka e Anguissa, mentre in attacco Osimhen e Kvaratskhelia sicuri con il dubbio Lozano-Politano da sciogliere.

Parlando di Eintracht: tra i pali Trapp seguito dalla linea a tre con Tuta, Jarik e Ndicka. A centrocampo Knauff e Max ai lati di Rode e Saw. In avanti, invece, Gotze e Kamada con Santos Borrè centrale. Non ci saranno lo squalificato Kolo Muani e l’infortunato Lindstrom.