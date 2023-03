FORMAZIONE UFFICIALE – Tornano titolari Mario Rui e Meret, scelto Politano in attacco!

Quasi tutto secondo le aspettative delle ultime ore per la formazione ufficiale del Napoli.

Tutto fatto dunque, anche nelle scelte di mister Spalletti, che cambia solo due calciatori rispetto alla vittoria di sabato contro l’Atalanta. Ecco gli undici scelti dal tecnico toscano: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia(4-3-3). Confermati Anguissa e Zielinski in mediana a dare manforte all’ordine di Lobotka, rientra Kim dopo il piccolo acciacco contro gli orobici e l’attacco non si sfiora minimamente. In difesa torna Mario Rui a presidiare la difesa azzurra, la cui porta sarà custodita da Alex Meret.