Il Mattino – Napoli macchina da guerra in Champions! E’ secondo per gol segnati

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli in questa edizione della Champions. Secondo il quotidiano il Napoli sta dominando anche in Champions League: 22 gol in 7 partite, 20 nella fase a gironi e 2 nel match di andata degli ottavi. Solo il Benfica ha realizzato più reti degli azzurri, ne ha messe 23, ma hanno già disputato la sfida di ritorno contro il Bruges. Il Napoli potrebbe superare la formazione portoghese se riuscisse a segnare almeno due gol nella partita di domani.