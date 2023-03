Il Mattino – ADL contrario alla nuova formula della Supercoppa: il motivo

Dal 2024 la Supercoppa Italia cambia formula, sarà prevista una Fineal Four a cui parteciperanno la seconda del campionato e la la seconda dela finale di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non sarebbe contento di questa nuova decisione, perchè le partite da disputare potrebbero creare problemi al calendario del prossimo campionato.

Nel periodo in cui si giocheranno le finali per la Supercoppa potrebbe essere presente anche le gare di Champions, visto che dal prossimo anno saranno presenti maggiori squadre alla competizione. “Giochiamo a inizio stagione come è sempre stato nel passato”, è stata la sua proposta, che non è stata, però, accolta.