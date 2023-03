GdS – Napoli prossimo al traguardo dei quarti! Neanche con Maradona era mai accaduto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di domani tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Secondo il quotidiano è la notte prima dell’ esame. Una serata per sognare, e scrivere la storia. Il Napoli domani è pronto a conquistare l’accesso ai quarti di finale Champions: un traguardo storico per un club quasi centenario. Anche Diego Armando Maradona non è riuscito a portare la squadra italiana fino al successo negli anni d’oro. Si fermò ai sedicesimi di finale contro il Real Madrid nel 1987, che rappresentava in pratica il primo turno della Coppa dei Campioni. Nel 1990 il Napoli di Bigon uscì contro lo Spartak Mosca agli ottavi. Maradona arrivò con un jet privato proprio in quell’occasione, ma era già in rotta con la squadra.