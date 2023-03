CdS – Questa la probabile formazione del Napoli! Quattro dubbi per Spalletti

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match di Champions contro l’Eintracht. Secondo il quotidiano per quanto riguarda le scelte, Spalletti attende con fiducia che il dottor Canonico dia l’ok definitivo al ritorno di Raspadori in panchina e al rilancio da parte di Meret e Kim. Se non dovessero essere pronti, allora Gollini e Juan Jesus sarebbero i titolari. Per completare la linea difensiva, Di Lorenzo, Rrahmani e uno tra Mario Rui o Olivera. A centrocampo conferme per Anguissa, Lobotka e Zielinski. Politano e Lozano si giocheranno l’ultimo posto nel tridente insieme a Kvaratskhelia ed Osimhen.