CdS – Maradona tutto esaurito per la sfida di domani! I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’affluenza di pubblico che domani sera affollerà gli spalti del Maradona. Secondo il quotidiano manca solo un giorno. Il conto alla rovescia è iniziato: domani sera alle 21 sarà di nuovo Champions al Maradona. Dopo 140 giorni dall’ultima partita della fase a gironi disputata a Fuorigrotta il 26 ottobre contro i Rangers. L’attesa ha alimentato l’entusiasmo per una competizione che la squadra ha affrontato, onorato e dominato come mai prima. Il vantaggio di due gol conquistato in Germania il 21 febbraio a Francoforte fornisce un grande vantaggio per la qualificazione agli ottavi. Per questo motivo, nessuno si perderà la notte di Napoli: l’arena sarà piena fino all’ultimo posto.