CdS – Kim vuole esserci in Champions! Il difensore corre verso il recupero

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizione di Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano Kim si sta avvicinando sempre di più a giocare la prossima partita da titolare con il Napoli. Sia in gruppo che da solo, corre, si allena e prova a vincere la paura di non affrontare l’Eintracht negli ottavi di Champions League domani al Maradona. Un momento che potrebbe diventare indimenticabile se dovesse qualificarsi per i quarti. Ieri Minjae, dopo aver subito una lesione al polpaccio destro durante la partita con l’Atalanta, ha seguito un programma di recupero misto. Ha svolto esercizi con i compagni e allenamenti individuali. Queste attività sono state utili per monitorare attentamente la sua condizione fisica prima di prendere decisioni definitive.