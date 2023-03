Spalletti: “Kvara come Maradona. Gollini ha dimostrato tutta la sua bravura”

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta, Luciano Spalletti ha dichiarato al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Questa è stata la vittoria più grande”.

“La squadra ha fatto un grande lavoro contro l’Atalanta, che è fisicamente la più forte di tutti. Anche se hanno concesso qualcosa nel palleggio stretto, i nostri giocatori si sono dimostrati all’altezza e hanno ribaltato la partita con risultato ottimale. A parte l’agonismo abbiamo giocato più velocemente, con meno passaggi ma di qualità, al fine di fare male dal punto di vista del ritmo e della rapidità. Poi c’è stata quella magia che ha permesso a Kvaratskhelia di segnare come Maradona. Il dio del calcio era il dio del calcio, ma Kvara è sulla buona strada. Ha frequenza di tocchi nello stretto, non sai mai dove può andare e ti sdraia per terra, e con la coda dell’occhio può anche assistere a un compagno”.

Gol su calci piazzati? “Abbiamo Daniele Baldini che lavora proprio su queste situazioni. Abbiamo trovato aree in cui attaccare e segnare, ma senza calciatori forti come Rrahmani diventa più complicato. Abbiamo anche fatto dei buoni numeri con le palle inattive contro una squadra di gente alta, il più basso è alto 1 metro e 90 cm”.

Debutto di Gollini? “Lui mi ha rasserenato quando gli ho parlato, mostrando la sua bravura. Un ragazzo eccezionale con un fisico forte e un atteggiamento calmo nello spogliatoio ed entusiasmo durante l’allenamento”.

Ora è il momento di pensare all’Eintracht? “Assolutamente sì, sarà un altro incontro in cui avremo bisogno di tutti, aspettiamoci l’entusiasmo del pubblico all’interno dello stadio”.