Gazzetta: Caos tifosi in vista di Napoli-Eintracht, scatta un doppio allarme

Continuano ad esserci problemi per quanto riguarda la presenza dei tifosi dell’Eintracht allo stadio Maradona in vista della sfida di Champions di mercoledì (ore 21).

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare ci sia un doppio allarme a cui badare in ottica ordine pubblico. Innanzitutto, si teme l’arrivo di una gran parte di tifosi tedeschi senza biglietto a Napoli. In secondo luogo, a preoccupare sono i gemellaggi: per i supporters dell’Eintracht quello con l’Atalanta, mentre dall’altra parte si parla della presenza degli hoolingan della Stella Rossa di Belgrado in sostegno ai napoletani.

Inoltre, resta in dubbio l’apertura del settore ospiti, considerando che il divieto d’acquisto dei tagliandi vale solo per chi risiede a Francoforte.