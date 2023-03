CdS – Le ultime sulle condizioni di Meret in ottica Champions

A pochi minuti dal fischio d’inizio tra Napoli e Atalanta, Alex Meret ha dato forfait per un problema riscontrato al polso destro. Al suo posto Gollini, che ha saputo reggere la pressione della prima da titolare.

Ad aggiornarci sulle ultime condizioni del portiere è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Stando a quanto si legge sul quotidiano, sebbene gli accertamenti abbiano escluso lesioni, la situazione resta ugualmente sotto controllo in ottica Champions. Come per Kim Min-jae (alle prese con un fastidio al polpaccio destro) varranno le sensazioni durante gli allenamenti.

Nel caso in cui Meret dovesse avvertire ulteriori dolori al polso, non giocherà contro l’Eintracht. Dunque, la sua presenza è ancora in dubbio.