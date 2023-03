UFFICIALE – Napoli-Atalanta, Questura: 2 Daspo e 11 sanzioni

La Polizia di Stato ha applicato sanzioni e denunce nell’ambito dei servizi attivati dalla Questura per garantire l’ordine pubblico presso lo stadio in occasione di Napoli-Atalanta.

Durante i controlli di sicurezza al San Paolo, gli agenti del Commissariato hanno multato 13 persone per aver violato le norme d’uso dello stadio, tra cui una persona per aver esibito un biglietto intestato a qualcun altro, presentandosi allo stadio senza biglietto e trovando 11 persone con sostanze stupefacenti in possesso.