La Juve vince soffrendo contro la Samp, ecco come cambia la classifica

In attesa dell’ultimo match della ventiseiesima giornata di Serie A, Milan-Salernitana, la Juve si impone contro una buona Sampdoria per 4-2 in casa. Nonostante non poca sofferenza, la squadre di Allegri è riuscita a portare i tre punti a casa, trascinata soprattutto da uno straripante Adrien Rabiot. La Vecchia Signora si avvina alle posizioni per l’Europa, ma le lunghezze dal quarto posto restano ben nove.

Ecco come cambia la classifica: