Gazzetta celebra Kvara: “Come lui nessuno in Italia, ma come ha fatto goal?”

Il frame a pochi attimi dall’esplosione di gioia del Maradona è già diventata virale: è l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che celebra gli istanti in cui Kvaratskhelia veste i panni di Maradona r con la sua favolosa sterzata manda fuori tempo tre difensori e il portiere.

“Il georgiano sta affascinando il mondo intero del pallone, si legge sulla Rosea, che parla della grazia da ballerino di danza classica e potenza da centravanti, che mette la griffe ad una prestazione eccellente del Napoli. Per chi non ha visto la partita, guadare quel fermo immagine significa pensare come abbia fatto goal: lo ha fatto da fuoriclasse: rendendo semplice un’azione complicatissima.