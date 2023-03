DAZN – A tutto Ghoulam: “Di questo Napoli si parla troppo poco! Scudetto? Vi dico di chi è il merito”

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ora in forza all’Angers in Ligue One, ha parlato della stagione super dei suoi ex compagni ai microfoni di Dazn nel corso della trasmissione ‘Tutti Bravi dal Divano’:

“Ritengo che la vittoria con l’Atalanta sia molto importante perché il Napoli doveva prepararsi per la Champions. Due sconfitte consecutive non sarebbero state positive…“.

La Lazio di Sarri simile al suo Napoli?

“A mio parere è una squadra diversa rispetto alla nostra. Hanno diverse caratteristiche, hanno più forza fisica. Giocano bene, segnano tanti goal e ne subiscono pochi. Alla fine la Lazio sta seguendo il suo percorso. L’obiettivo è la Champions League. Certamente, Sarri mette l’enfasi nella fase difensiva e successivamente si adatta alle qualità della squadra in quella offensiva. Prima avevamo un “falso nove”, con Mertens che veniva incontro, ma ora Immobile è più un attaccante centrale forte nel cuore del rettangolo di rigore“.

Sul rapporto con Sarri

“Lui chiede molto ai suoi giocatori, ma quando inizia una partita sai perché ha richiesto determinati movimenti. È esigente durante gli allenamenti e attento alla fase difensiva. Ha un’intelligenza particolare nel gestire situazioni complesse come quella con Higuain. Aveva un modo di relazionarsi differente rispetto a noi. Comprendeva che alcuni hanno bisogno di maggiore attenzione e più spiegazioni”.

Un aneddoto su Callejon

“Ero in Nazionale con Mesbah, e al nostro ritorno dovevamo affrontare il Milan. Gli ho chiesto come poteva fermare i tagli di Josè, ed io gli ho detto di stare attento perché quando guardavi dentro lui già era andato e saresti stato morto. Lui mi ha risposto che era abituato da anni a giocare in Italia. Comunque alla prima azione del primo minuto, palla dietro e fallo su Callejon. Anche io, dopo diversi anni di allenamento, venivo ancora fregato da quel taglio”.

Nel tuo Napoli eravate tutti uguali?

“Una squadra è composta da 11 persone che lavorano insieme verso un obiettivo comune, ma ognuna ha un punto di vista e modo di interpretare il gioco differente. Quindi non possiamo essere trattati alla stessa maniera. Non puoi gestire Messi, CR7 o Mbappè come qualunque altro giocatore, è ovvio”.

Stai preparando la festa con i tuoi ex compagni?

“Non mi piace come il Napoli viene trattato in questo momento. Sono primi con 18 punti di vantaggio sulla seconda, un record assoluto per la Serie A italiana. Hanno raggiunto gli ottavi di finale della Champions League eppure sembra che ciò sia quasi scontato. Dobbiamo essere orgogliosi del loro successo anche a livello internazionale. Con un +18 in classifica ogni vittoria sembra facile ma sarebbe qualcosa da celebrare. Oggi si parla più della possibilità di partecipare alla Champions League che del Napoli stesso, che sta facendo un’incredibile stagione. Sono trascorsi più di 30 anni dall’ultimo titolo: godiamoci questo momento magico tra la città e i tifosi!“.

Sul’esperienza con Benitez e le differenze con Sarri

“Sarri ci diceva sempre che la miglior difesa avrebbe vinto il campionato, e noi eravamo le gambe. A Koulibaly diceva di correre e a Albiol di fare quello che voleva. All’inizio Sarri non mi considerava molto, ma poi decise di mettermi in squadra per una partita contro la Lazio, e dopo averla vinta 5-0 non cambiò più idea su di me Benitez aveva un approccio più internazionale all’allenamento; sotto la sua guida, abbiamo avuto due stagioni e durante il ritiro con Sarri ci concedevamo un pomeriggio libero ogni 5-6 giorni”.

Sei in contatto con i tuoi ex compagni? Come stai vivendo questo avvicinamento allo Scudetto?

“Lo sto vivendo con grande soddisfazione perché i tifosi meritano di festeggiare un trionfo che manca da più di 30 anni. Il merito è del presidente, che ha saputo circondarsi delle persone giuste e capacissime. Tutto l’ambiente, il direttore sportivo e le decisioni che ha preso, è un merito di tutti. Tanti sono andati via ma hanno mantenuto la base ed oggi tocca a loro. Ho trascorso moltissimi anni a Napoli, i miei figli si sono cresciuti lì quindi per me è davvero speciale questa situazione. Mi sento napoletano dopo aver vissuto tanti anni nella città. Volevo vincere non solo per me, ma anche per i tifosi che lo meritano. Come ho detto prima, dovremmo parlare più spesso di ciò che stanno facendo“.

Su Spalletti

“Vive nella sua bolla, ma ha un po’ di tutto e lo fa bene. Ha sostenuto Napoli con passione ed era sempre orgoglioso di dirlo“.

Quanto è migliorato Osimhen?

“E’ sempre stato così, anche se l’anno scorso Mertens ha dovuto prendere il suo posto a causa dell’operazione alla spalla. Tuttavia, abbiamo avuto un po’ di fortuna perché Osimhen è un attaccante moderno in grado di attaccare la profondità con forza e tenere bene la palla. Manca ancora un po’ di logica, è ancora troppo impulsivo. Oggi il miglior attaccante resta ancora Benzema, poi c’è Haaland che sta facendo tantissimi gol, nell’area di rigore è un fenomeno..”.

Su Kvaratskhelia

“A ottobre 2021 Giuntoli aveva detto a tutti di aver notato un giocatore georgiano di grande talento, ma era troppo costoso. Stava lavorando per abbassare il prezzo e poi lo avrebbe preso. Anche lo staff e l’allenatore lo avevano visto. Calzona, allenatore della Slovacchia, aveva notato le sue qualità diversi mesi prima. Integrarsi nel campionato italiano è complicato e anche il mister Spalletti ha fatto un ottimo lavoro inserendolo. Tuttavia, sette-otto mesi prima del suo acquisto il Napoli era già convinto che sarebbe stato perfetto per la squadra e voleva assicurarselo“.

Dopo 26 giornate di campionato questo Napoli che ha 18 punti di vantaggio ha meno punti di quello di Sarri

“Oggi non c’è la Juve, una realtà che dobbiamo accettare. All’epoca abbiamo giocato un calcio di qualità e ritmo ma sfortunatamente non abbiamo vinto. Alcuni episodi hanno avuto un impatto sui nostri risultati e ancora oggi ci fanno male. Oggi, avere tanto vantaggio permette di giocare più tranquillamente, se fosse stato così avremmo finito con 100 punti quella stagione. Purtroppo non siamo riusciti a battere la Juve. Abbiamo divertito tutti i fan del campionato italiano e della città di Napoli. Siamo felici che oggi il Napoli stia trionfando, essendo una delle squadre più costanti degli ultimi 10 anni. Ciò significa che si gioca un calcio veramente vincente”.