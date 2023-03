Cambio dell’ultima ora nel Napoli poco prima dell’inizio della sfida con l’Atalanta allo stadio ‘Maradona. Nella formazione iniziale doveva esserci Alex Meret in porta, ma l’estremo difensore ex Udinese ha avuto un problema al posto nel prepartita. Per questo al suo posto contro l’Atalanta esordirà in casa Napoli contro l’Atalanta, sua ex squadra, Pierluigi Gollini.