Ostigard: “Fiducioso che possa ritagliarmi il mio spazio, poi a fine stagione si vedrà”

Al portale norvegese VG ha parlato il difensore del Napoli Leo Skiri Ostigard, che ha detto la sua sulla esperienza attuale in azzurro. Ecco quanto detto:

“Naturalmente non mi piace stare in panchina, ma cerco di fare del mio meglio. Sia durante gli allenamenti che quando ho l’opportunità. Ho sempre detto che vorrei giocare e a volte è difficile, ma devo mantenere la concentrazione ed ho avuto alcuni grandi momenti qui come durante la Champions League. Devo considerare la continuità futura, ma ho ancora speranza di adattarmi bene qui e voglio provarci. Vedremo poi come andrà alla fine della stagione, se ci saranno più o meno partite nell’ultima fase. Sento comunque di aver già dato qualcosa nelle partite che ho giocato. E’ una sensazione migliore aver giocato dei bei match piuttosto che sentirsi inadeguati. Bisogna solo portarla con sé.