Napoli-Atalanta – Le formazioni ufficiali del match del ‘Maradona’. Un solo cambio rispetto alla Lazio

Alle 18 scendono in campo allo stadio ‘Maradona’ il Napoli e l’Atalanta, con gli azzurri che possono riportarsi a +18 dall’Inter. La sconfitta dei neroazzurri può alleggerire i giocatori azzurri, che però sanno di affrontare un’avversaria ostica e mister Spalletti non vuole cali di concentrazione. In attacco manca il ‘Chucky’ Lozano e il suo posto lo prende Matteo Politano, che non gioca titolare in campionato dalla trasferta con il Sassuolo a Reggio Emilia. A centrocampo non c’è nessuna novità, il trio è il solito, con Zielinski confermato al fianco di Lobotka ed Anguissa. Dall’altra parte l’Atalanta schiera in avanti Hojlund, e alle sue spalle Lookman e Boga, anche se deve fare a meno di Koopmeiners a centrocampo, sostituito da Ederson. Queste le formazioni ufficiali del match:

Napoli – Meret; Olivera; Kim; Rrahmani; Di Lorenzo; Anguissa; Zielinski; Lobotka; Politano; Kvaratskhelia; Osimhen

Atalanta – Musso; Toloi; Scalvini; Djimsiti; Maehle; Ederson; De Roon; Ruggeri; Zapata; Pasalic; Hojlund