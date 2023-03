Gasperini: “Abbiamo giocato molto bene, il Napoli ha giocato in modo aggressivo , poi queste partite viaggiano sui dettagli”

Al termine della sfida persa dalla sua Atalanta contro il Napoli al ‘Maradona’ il tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole sulla partita: “Credo noi abbiamo fatto la nostra gara, fatta anche bene, una gara difensiva, abbiamo sbagliato qualcosa nelle ripartenze, soprattutto nel primo tempo abbiamo sbagliato varie cose, poi queste partite viaggiano sui dettagli, e nel primo gol e sul secondo questa cosa è andata a loro favore. Abbiamo costretto il Napoli ad avere solo un’azione pericolosa nel primo tempo su una nostra palla persa, normale che il Napoli giochi in modo aggressivo e in altre situazioni in cui uscivamo bene potevamo essere più pericolosi, potevamo fare di più per provare a trovare il gol. Duvan sta trovando una buona condizione, una prestazione molto positiva, grande abnegazione per il gioco di squadra, non solo lui ha giocato bene, anche da altri giocatori ho avuto risposte buone, anche sul risultato di 2-0 con la partita già persa, ma molti mi hanno dato buone risposte. Noi adesso abbiamo 12 partite e ci giocheremo tutte le nostre chance, abbiamo fatto un buon campionato fino ad adesso e mi posso dire orgoglioso per quanto fatto, sono soddisfatto dell’atteggiamento, poi si tireranno le somme a fine stagione, nelle ultime settimane abbiamo perso perso punti, ma abbiamo dimostrato di poter giocare bene contro la squadra più forte del campionato. Hojlund mi è piaciuto, era difficile giocare contro avversari forti, questi ragazzi non possono essere sempre decisivi, Zapata aveva fatto meglio, ma Hojlund è un ragazzo molto forte, poi è normale possano trovare qualche difficoltà, così come Lookman, tutti e due hanno fatto bene e hanno portato la squadra in alto fino ad adesso”.